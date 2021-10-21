Küba'da muhalif hareket sözcülerden Yunior Garcia Aguilera savcılığa çağrıldı - Haberler
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Küba'da muhalif hareket sözcülerden Yunior Garcia Aguilera savcılığa çağrıldı

AA / Yander Zamora - Haberler | Güncel

Küba'da temmuz ayında binlerce kişinin katıldığı yönetim karşıtı gösterilerin ardından muhalifler, hükümetin reddetmesine rağmen 15 Kasım'da barışçıl yürüyüş düzenleyeceklerini açıkladı.

Küba'da temmuz ayında binlerce kişinin katıldığı yönetim karşıtı gösterilerin ardından muhalifler, hükümetin reddetmesine rağmen 15 Kasım'da barışçıl yürüyüş düzenleyeceklerini açıkladı. Yürüyüş taleplerinin hükümet tarafından kabul edilmemesi üzerine Muhalif sözcülerden Yunior Garcia Aguilera Havana İl Savcılığa çağrıldı. Garcia Aguilera, sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

Küba'da muhalif hareket sözcülerden Yunior Garcia Aguilera savcılığa çağrıldı

Küba'da muhalif hareket sözcülerden Yunior Garcia Aguilera savcılığa çağrıldı

Küba'da muhalif hareket sözcülerden Yunior Garcia Aguilera savcılığa çağrıldı

Küba'da muhalif hareket sözcülerden Yunior Garcia Aguilera savcılığa çağrıldı
AA / Yander Zamora - Son Dakika Haberleri
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