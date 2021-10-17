Kosova'daki yerel seçimde oy kullanma işlemi sona erdi

Kosova'da düzenlenen yerel seçimlerde oy kullanma işlemi sona erdi.

Kosova'da 1 milyon 885 bin 448 kayıtlı seçmen, kurulan 2 bin 477 sandıkta yeni belediye başkanı ve meclis üyelerini belirlemek için yerel saatle 19.00'a kadar oy kullandı.

Seçimde 23 bağımsız adayın yanı sıra 32 siyasi parti, bir koalisyon, 33 sivil girişimden yaklaşık 5 bin 500 kişi yarıştı.

Kosova Merkez Seçim Komisyonuna göre, seçmenlerin yüzde 43,13'ü saat 19.00'a kadar oy kullandı.

Komisyon Başkanı Kreşnik Radoniçi, sandıkların kapanmasının ardından yaptığı açıklamada, oyların sayım sürecinin ve saat 19.00 itibarıyla seçim süreci ile ilgili 24 saatlik şikayet sürecinin başladığını belirtti.

Yerel seçimlerin 4 yılda bir yapıldığı ülkede seçmenler, 38 belediye başkanını ve belediye meclis üyesini belirlemek için oy kullandı.