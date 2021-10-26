KÖPEĞİNİ ARARKEN MAHSUR KALDIĞI FALEZLERDE BU KEZ YARALI BULUNDU

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da daha önce falezlerde mahsur kalan trans birey Tamer A. (31), bu kez aynı bölgede yaralı bulundu. Yaklaşık 1 saatlik operasyonla kurtarılan Tamer A.?nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı'ndaki falezlerden duman yükseldiğini gören vatandaşlar, yangına müdahale etmek istedi. Bu sırada falezlerin denize yakın bölgesindeki kayalıklarda yaralı bir kişi olduğunu görenler, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, Tamer A. olduğu belirlenen yaralıyı kurtarmak için çalışma başlattı.

Tamer A.'yı falezlerden iple yukarıya çekemeyen ekipler, deniz polisi botuna binerek kayalıklara çıktı. Ekipler, sedyeyle Tamer A.'yı bota taşıdı. Kaleiçi Yat Limanı'na götürülen Tamer A. burada bekletilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tamer A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Tamer A., daha önce de aynı bölgede köpeğini ararken falezlerde mahsur kalmış ve ekipler tarafından kurtarılmıştı.

Polis, yangını da Tamer A.'nın çıkarmış olabileceği üzerinde duruyor.