Konya Polisi küçük Eymen ve Uras'ın hayalini gerçekleştirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya Polisi küçük Eymen ve Uras'ın hayalini gerçekleştirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Konya Polisi küçük Eymen ve Uras'ın hayalini gerçekleştirdi

Konya Polisi, DMD kas hastalığı teşhisi koyulan 4 yaşındaki Eymen ve 2 yaşındaki Uras'ın halaları tarafından CİMER'e yapılan başvuru üzerine iki kardeşin polis olma hayalini gerçekleştirdi.

KONYA (İHA) - Konya Polisi, DMD kas hastalığı teşhisi koyulan 4 yaşındaki Eymen ve 2 yaşındaki Uras'ın halaları tarafından CİMER'e yapılan başvuru üzerine iki kardeşin polis olma hayalini gerçekleştirdi.

Konya'da 4 yaşındaki Eymen'e 1 yıl önce ve iki yaşındaki kardeşi Uras'a ise 3 ay önce DMD kas hastalığı teşhisi koyuldu. Aile, sürekli Ankara ve Antalya'ya çocuklarının tedavileri için giderken, küçük Eymen ve Uras'ın hayali olan polis olma isteği halaları tarafından CİMER'e yazılarak, Konya Emniyet Müdürlüğü'nden bu konuda yardım istendi. Gelen isteği değerlendiren Konya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri iki kardeşin ailelerine ulaşarak Eymen ve Uras'ın en çok istedikleri polis kıyafetleri ve oyuncak polis arabalarını hediye etti. Polis ablaları ve abilerini karşılarında gören küçük kardeşler büyük sevinç yaşadı. Küçük kardeşler, ekip aracıyla devriye atmayı da ihmal etmedi. Aile, çocuklarının en büyük hayallerini yerine getirdikleri için bu duyarlı davranışlarından dolayı Konya Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür etti. - KONYA

Konya Polisi küçük Eymen ve Uras'ın hayalini gerçekleştirdi

Konya Polisi küçük Eymen ve Uras'ın hayalini gerçekleştirdi

Konya Polisi küçük Eymen ve Uras'ın hayalini gerçekleştirdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde can verdi! O anlar kamerada

Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde can verdi! O anlar kamerada

 Barışmak için bir araya gelen iki ailenin kavgasında silahlar konuştu: 1'i ağır, 9 kişi yaralandı

Barışmak için bir araya gelen iki ailenin kavgasında silahlar konuştu: 1'i ağır, 9 kişi yaralandı

 Pencereden düşerek ölen trans bireyin sevgilisi tutuklandı

Pencereden düşerek ölen trans bireyin sevgilisi tutuklandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ahmet Davutoğlu İbrahim Aydemir Numan Kurtulmuş
Magazin Alişan Özge Özder Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Marcao Muslera Ersun Yanal Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Ziya Selçuk Mehmet Nuri Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Konya Polisi küçük Eymen ve Uras'ın hayalini gerçekleştirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 14:06:50. #1.12#