Konya'da yük trenine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı - Haberler
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Konya'da yük trenine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

AA / Savaş Güler - Haberler | Güncel
Konya'da yük trenine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde seyir halindeki yük trenine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

KONYA (AA) - Konya'nın Kadınhanı ilçesinde seyir halindeki yük trenine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Muhammed Taha Özcan idaresindeki (28) 42 AJN 606 plakalı otomobil, Hacımehmetli Mahallesi yakınlarında hemzemin geçitten geçmeye çalışırken, Konya istikametine giden yük treninin ikinci vagonuna çarptı.

Kazada, sürücü Özcan ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konya'da yük trenine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

AA / Savaş Güler - Son Dakika Haberleri
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