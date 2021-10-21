Konya'da tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA / Yakup Çetin - Haberler | Güncel
Konya'da tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Konya'nın Bozkır ilçesinde "pat pat" olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

BOZKIR, KONYA (AA) - Konya'nın Bozkır ilçesinde "pat pat" olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kemal Yeşil idaresindeki tarım aracı, Bozkır-Konya kara yolunun ilçe çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, tarım aracını kullanan Yeşil olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan kardeşi Veli Yeşil ile Veli Yeşil'in ismi öğrenilemeyen eşi yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Bozkır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Yakup Çetin - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Havza, su projeleri ve bunların potansiyeline göre ürün deseni belirlenecek, 'suya göre tarım' yaklaşımı esas alınacaktır.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Havza, su projeleri ve bunların potansiyeline göre ürün deseni belirlenecek, 'suya göre tarım' yaklaşımı esas alınacaktır."

 Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanık hakkında 7 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası istemi

Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanık hakkında 7 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası istemi

 Konya'da 7 kişilik aileyi katleden Mehmet Altun için 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

Konya'da 7 kişilik aileyi katleden Mehmet Altun için 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title