Konya'da otomobil ile iş makinesinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Haberler
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Konya'da otomobil ile iş makinesinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

AA / Hüseyin Ordulu - Haberler | Güncel
Konya'da otomobil ile iş makinesinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil ile iş makinesinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil ile iş makinesinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Yeni Mahalle Kıbrıs Caddesi'nde kavşaktan dönmeye çalışan Ünal Acar (19) idaresindeki forklift ile Arif Yağcı'nın (65) kullandığı 42 M 6148 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan sürücünün eşi Meryem Yağcı (60) yaralandı.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan ve vücutlarında kırıklar oluşan Yağcı çifti, Kulu Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Konya'daki hastanelere sevk edildi.

Konya'da otomobil ile iş makinesinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Konya'da otomobil ile iş makinesinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

AA / Hüseyin Ordulu - Son Dakika Haberleri
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