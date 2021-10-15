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KONYA'DA METİN KIRATLI ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULUNUN AÇILIŞI YAPILDI

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KONYA'DA METİN KIRATLI ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULUNUN AÇILIŞI YAPILDI

Konya ili Ereğli ilçesinde yapımı tamamlanarak eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan Metin Kıratlı Özel Eğitim Meslek Okulu bugün düzenlenen törenle açıldı.

Konya ili Ereğli ilçesinde yapımı tamamlanarak eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan Metin Kıratlı Özel Eğitim Meslek Okulu bugün düzenlenen törenle açıldı.

Konya Ereğli'de iş adamı Özcan HALAÇ ile eşi Zeynep Başak HALAÇ tarafından yaptırılan okula, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin KIRATLI'nın adı verildi. 22 öğretmenizin görev yaptığı 3 katlı 12 derslikli okulumuzda; özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimiz 4 farklı meslek edinme atölyesinde ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim görmektedir.

Bakan Yardımcımız Sayın Sadri ŞENSOY'un ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin KIRATLI'nın da konuşma yaptığı programa; Konya Valisi Vahdettin ÖZKAN, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem ZORLU, Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Nezir GÜL, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim ALTAY, Ereğli Kaymakamı Edip ÇAKICI, hayırsever iş adamı Özcan HALAÇ ile eşi Zeynep Başak HALAÇ, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünden Daire Başkanları Cemal ÖZDEMİR ve Ramazan BARIN, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin OPRUKÇU, STK temsilcileri ve çok sayıda öğrenci ve vatandaşlar da katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Sayın Metin KIRATLI yaptığı konuşmada özel çocuklarımızın eğitim gördüğü bir okula isminin verilmiş olmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Bu çocuklar için yapılan yatırımın çok değerli olduğunu ve bunun başka hayırseverlere örnek olmasını temenni ettiğini de sözlerine ekledi.

Sayın Bakan Yardımcımız Sadri ŞENSOY ise yaptığı konuşmada; Milli Eğitim Bakanlığı olarak özel eğitim ihtiyacı olan bireylere sunulan eğitim hizmetlerinin niteliğini artırmak, eğitimde fırsat eşitliği ilkesini hayata geçirmek, bu bireylerin sosyal gelişimlerini destekleyerek toplumsal yaşama uyumlarını artırmak, üst öğrenime ve/veya meslek alanlarına hazırlamak ve üretken bireyler olabilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini; bu amaçla meslek edinme atölyelerinin, uygulama evlerinin, özel eğitim sınıflarının ve destek eğitim odalarının Bakanlığımızca belirlenmiş olan standartlara en kısa sürede ulaştırılmasının hedeflendiğini belirtti.

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Haber: KONYA'DA METİN KIRATLI ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULUNUN AÇILIŞI YAPILDI - Haberler
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