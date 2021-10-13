Avukatı tabancayla yaralayan zanlıları yakalayan polise plaket

KONYA (AA) - Konya'da avukat Abdülkadir İnci'yi (42) otomobilin içinde silahla bacağından vurarak yaralayan İsmail E. (21) ve Kadir Ö'ye (33) müdahale ederek gözaltına alan Komiser Yardımcısı Buğra Kurt'a, Konya Baro Başkanlığı'nca plaket verildi.

Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen törende, Avukat İnci'nin Konya Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin devam ettiğini anımsattı.

Merkez Karatay ilçesindeki Konya Adliye Sarayı civarında meydana gelen olaya ilişkin kamera kayıtlarından, zanlılara çok genç bir polisin kahramanca müdahale ettiğini gördüklerini ifade eden Aladağ, "Doğru olan, güzel olan her şeyin takdir edilmesi, teşekkür edilmesi ve anılması gerektiğini düşünerek buradayız. Tüm polis teşkilatımıza sonsuz şükranlarımı sunarak takdirlerimi arz ediyorum." diye konuştu.

Aladağ, konuşmasının ardından ilk olarak Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Vekili ve Emniyet Amiri Emre Ayçeken'e çiçek takdim etti.

Ardından Aladağ, Komiser Yardımcısı Buğra Kurt'a, başarısından dolayı çiçek ve plaket verdi.