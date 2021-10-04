Son dakika haberi: 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Konya'nın Ereğli İlçesinde traktör, otomobil ve tırın karıştığı kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sedat Bildik (35) idaresindeki 33 DPB 43 plaka otomobil, Konya-Adana kara yolu Türkmen Kavşağı'nda, Mehmet Ali Duru (62) idaresindeki 42 TF 081 plakalı traktöre çarptı. Arkadan gelen Kudret Sır (35) yönetimindeki tır da bu iki araca çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye bölündü. Kazada, sürücüler Bildik (35) ve Duru ile traktördeki Şengül Duru (63) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı.

Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Şengül Duru, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kazı anı güvenlik kameralarına yansıdı.