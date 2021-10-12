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Feci kaza kamerada...Yola kontrolsüz çıkan araca çarpan motosikletli taklalar attı

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin - Haberler | Yerel

Feci kaza kamerada.

DENİZLİ (İHA) - Feci kaza kamerada...Yola kontrolsüz çıkan araca çarpan motosikletli taklalar attı

DENİZLİ - Denizli'de kavşağa kontrolsüz çıkan araca çarpan motosiklet sürücüsü, havaya fırladı. Kaza anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kaza, Buldan ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; trafik ışıkları bulunmayan kavşağa bir araç sürücüsü kontrolsüz çıktı. Bu sırada bulvar üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü aracı fark ederek, hem hızını düşürmeye çalıştı, hem de çarpmamak için şeridini değiştirdi. Bu esnada hafif ticari araç sürücünün de şerit değiştirmesiyle kaçınılmaz son yaşandı. Motosiklet sürücüsü, hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü motosiklet üzerinden fırlayarak yere düştü. Bu anlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bölgeye çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Feci kaza kamerada...Yola kontrolsüz çıkan araca çarpan motosikletli taklalar attı

Feci kaza kamerada...Yola kontrolsüz çıkan araca çarpan motosikletli taklalar attı

Feci kaza kamerada...Yola kontrolsüz çıkan araca çarpan motosikletli taklalar attı

Feci kaza kamerada...Yola kontrolsüz çıkan araca çarpan motosikletli taklalar attı

Feci kaza kamerada...Yola kontrolsüz çıkan araca çarpan motosikletli taklalar attı

Feci kaza kamerada...Yola kontrolsüz çıkan araca çarpan motosikletli taklalar attı

Feci kaza kamerada...Yola kontrolsüz çıkan araca çarpan motosikletli taklalar attı

Feci kaza kamerada...Yola kontrolsüz çıkan araca çarpan motosikletli taklalar attı

Feci kaza kamerada...Yola kontrolsüz çıkan araca çarpan motosikletli taklalar attı
İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Feci kaza kamerada...Yola kontrolsüz çıkan araca çarpan motosikletli taklalar attı - Haberler
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