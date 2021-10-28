Kontrolden çıkan kamyonet karşı şeride geçip takla attı: 2 yaralı - Haberler
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Kontrolden çıkan kamyonet karşı şeride geçip takla attı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kontrolden çıkan kamyonet karşı şeride geçip takla attı: 2 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, Ordu-Samsun karayolu üzeri Çarşamba ilçesi Yeni Samsun Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde ilerleyen Mustafa E. (51) yönetimindeki 53 HC 424 plakalı açık kasa kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek taklalar atmaya başladı. Taklalar sonucu karşı şeride savrulan kamyonet, devrilerek durabildi. Kaza sonucu sürücü Mustafa E. (51) ve yanında bulunan Mustafa E. (41) yaralandı.

Yaralılar, devrilen araçtan çıkartıldıktan sonra olay yerine gelen 112 acil ambulans ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazanın yaşandığı noktadaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına kaza anı anbean yansıdı. - SAMSUN

Kontrolden çıkan kamyonet karşı şeride geçip takla attı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan kamyonet karşı şeride geçip takla attı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan kamyonet karşı şeride geçip takla attı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan kamyonet karşı şeride geçip takla attı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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