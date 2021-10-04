Kolombiya'nın eski gerillaları sivil yaşama adapte olmak için ananas topluyor - Haberler
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Kolombiya'nın eski gerillaları sivil yaşama adapte olmak için ananas topluyor

AA / Juancho Torres - Haberler | Güncel

Amazon bölgesindeki Caqueta Eyaletinde yaşayan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (KDSG) üyeleri, geçimlerini temin etmek için ananas topluyor.

Amazon bölgesindeki Caqueta Eyaletinde yaşayan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (KDSG) üyeleri, geçimlerini temin etmek için ananas topluyor.

Eski KDSG üyeleri, sivil yaşama adapte olmaları için inşa edilmiş özel bölgede, geçimlerini sağlamaları için kendilerine tahsis edien 3,1 hektarlık ananas tarlasında hasada başladı.

Kolombiya'nın eski gerillaları sivil yaşama adapte olmak için ananas topluyor

Kolombiya'nın eski gerillaları sivil yaşama adapte olmak için ananas topluyor

Kolombiya'nın eski gerillaları sivil yaşama adapte olmak için ananas topluyor

Kolombiya'nın eski gerillaları sivil yaşama adapte olmak için ananas topluyor
AA / Juancho Torres - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kolombiya'nın eski gerillaları sivil yaşama adapte olmak için ananas topluyor - Haberler
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