Kolombiya'nın eski gerillaları sivil yaşama adapte olmak için ananas topluyor

Amazon bölgesindeki Caqueta Eyaletinde yaşayan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (KDSG) üyeleri, geçimlerini temin etmek için ananas topluyor.

Eski KDSG üyeleri, sivil yaşama adapte olmaları için inşa edilmiş özel bölgede, geçimlerini sağlamaları için kendilerine tahsis edien 3,1 hektarlık ananas tarlasında hasada başladı.