Kolomb Günü'nde Eski Guatemala Devlet Başkanı Barrios'un heykeline zarar verdiler - Haberler
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Kolomb Günü'nde Eski Guatemala Devlet Başkanı Barrios'un heykeline zarar verdiler

AA / Luis Vargas - Haberler | Güncel

Guatemala'nın başkenti Guatemala City'de çoğunluğunu yerlilerin oluşturduğu, köylüleri ve aktivistleri içeren gruplar, Kristof Kolomb'un Amerika'ya ayak basmasının yıl dönümü olarak kutlanan Kolomb Günü'nde protesto yürüyüşü düzenledi.

Guatemala'nın başkenti Guatemala City'de çoğunluğunu yerlilerin oluşturduğu, köylüleri ve aktivistleri içeren gruplar, Kristof Kolomb'un Amerika'ya ayak basmasının yıl dönümü olarak kutlanan Kolomb Günü'nde protesto yürüyüşü düzenledi. Bazı göstericiler, Eski Guatemala Devlet Başkanı Jose Maria Reyna Barrios'un heykeline zarar verdi. Yürüyüş kapsamında ırkçılık protesto edilirken, yerli ve siyahi topluluklara destek verildi.

Kolomb Günü'nde Eski Guatemala Devlet Başkanı Barrios'un heykeline zarar verdiler

Kolomb Günü'nde Eski Guatemala Devlet Başkanı Barrios'un heykeline zarar verdiler

Kolomb Günü'nde Eski Guatemala Devlet Başkanı Barrios'un heykeline zarar verdiler

Kolomb Günü'nde Eski Guatemala Devlet Başkanı Barrios'un heykeline zarar verdiler
AA / Luis Vargas - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kolomb Günü'nde Eski Guatemala Devlet Başkanı Barrios'un heykeline zarar verdiler - Haberler
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