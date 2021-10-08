Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Haberler
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Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

AA / Fahri Haner - Haberler | Güncel
Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, bir kişi silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, bir kişi silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Değirmendere Mahallesi Dörtyol mevkisinde, Gölcük Belediyesinde çalışan Ramazan Çar (41), husumetli olduğu K.C'nin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çar'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli K.C. olay yerinin yakınında polis ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Fahri Haner - Son Dakika Haberleri
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