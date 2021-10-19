Kocaeli'de direğe çarpan tırın sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yüksek gerilim hattı direğine, ardından da bir fabrikanın güvenlik kulübesine çarparak duran tırın sürücüsü yaralandı.
GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Yüksek Gerilim Hattı direğine, ardından da bir fabrikanın güvenlik kulübesine çarparak duran tırın sürücüsü yaralandı.
Mustafa Ceylan idaresindeki 41 ADL 170 plakalı tır, Tavşanlı Mahallesi D-100 karayolu İstanbul istikameti yan yolda, kontrolden çıkarak yüksek gerilim hattı direğine çarptı. Tır, ardından da bir kereste fabrikasının güvenlik kulübesine çarparak durdu. Kazada yaralanan sürücü, araçta sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.