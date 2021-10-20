KKTC Benzinciler Birliği: K-PET ve AL-PET akaryakıt satışını durdurdu - Haberler
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KKTC Benzinciler Birliği: K-PET ve AL-PET akaryakıt satışını durdurdu

AA / İdris Sülün - Haberler | Güncel
KKTC Benzinciler Birliği: K-PET ve AL-PET akaryakıt satışını durdurdu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Benzinciler Birliği, K-PET ve AL-PET'in akaryakıt satışını durdurduğunu bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Benzinciler Birliği, K-PET ve AL-PET'in akaryakıt satışını durdurduğunu bildirdi.

TAK ajansının haberine göre, KKTC Benzinciler Birliği, akaryakıt dağıtım şirketleri K-Pet ve Al-Pet'in, dövizdeki kur değişiminin ardından zarara uğradıkları gerekçesiyle benzin istasyonlarına akaryakıt satışını durdurduğunu açıkladı.

Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, yaptığı açıklamada, akaryakıtta otomatik fiyatlandırma sistemi olduğunu, 15 günde bir döviz kuruna göre akaryakıt fiyatını güncelleyen bu sisteme göre 26 Ekim'de fiyatlarda değişim olacağını ancak dağıtım şirketlerinin bu tarihi beklemeden, litre başına ortalama 1 lira zarar ettikleri iddiasıyla dağıtımı durduğunu bildirdi.

Benzin istasyonlarındaki yoğunluğa da değinen Başkan Çağdal, istasyonların mevcut yakıt stoklarını kullandıklarını kaydetti.

AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri
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