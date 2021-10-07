Kızıltepe'de yakılarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu - Haberler
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Kızıltepe'de yakılarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Ali Dinler - Haberler | Güncel
Kızıltepe'de yakılarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, arazide yakılarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu.

MARDİN (DHA) - MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, arazide yakılarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu. Cesedin, bir süre önce cezaevinden çıkan Zeynettin Yılmaz'a (45) ait olduğu tespit edildi.

Kızıltepe ilçesi Ğurs Vadisi bölgesinde arazisine giden kişi, cesetle karşılaşıp jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede 4 gün önce yakılarak öldürüldüğü belirlenen kişinin cesedi, kimlik tespiti için morga kaldırıldı. Jandarmanın yaptığı araştırmada cesedin bir süre önce cezaevinden çıkan Zeynettin Yılmaz'a ait olduğu belirlendi.

Yılmaz'ın cansız bedeni incelenmek üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili jandarma geniş çaplı soruşturma başlattı.


- Mardin

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