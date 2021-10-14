Kızılcahamam'da Rıza Doğan Güreş Turnuvası gerçekleştirilecek

KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 15. Rıza Doğan Güreş Turnuvası, 16 Ekim'e gerçekleştirilecek.

Kızılcahamam Belediyesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün, Güreş Milli Takımlar Kamp ve Spor Merkezi'nde düzenlediği turnuvada müsabakalar, 16 Ekim Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak.

Turnuvada, gençler kategorisinde 2001-2003 doğumlu sporcular, yıldızlar kategorisinde 2004-2006 doğumlu sporcular güreşecek.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, merhum şampiyon güreşçi Rıza Doğan'ın anılacağı turnuvaya tüm güreş severleri davet etti.