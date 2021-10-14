Kızılcahamam'da Rıza Doğan Güreş Turnuvası gerçekleştirilecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kızılcahamam'da Rıza Doğan Güreş Turnuvası gerçekleştirilecek

AA / Osman Karaslan - Haberler | Güncel
Kızılcahamam'da Rıza Doğan Güreş Turnuvası gerçekleştirilecek

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 15. Rıza Doğan Güreş Turnuvası, 16 Ekim'e gerçekleştirilecek.

KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 15. Rıza Doğan Güreş Turnuvası, 16 Ekim'e gerçekleştirilecek.

Kızılcahamam Belediyesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün, Güreş Milli Takımlar Kamp ve Spor Merkezi'nde düzenlediği turnuvada müsabakalar, 16 Ekim Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak.

Turnuvada, gençler kategorisinde 2001-2003 doğumlu sporcular, yıldızlar kategorisinde 2004-2006 doğumlu sporcular güreşecek.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, merhum şampiyon güreşçi Rıza Doğan'ın anılacağı turnuvaya tüm güreş severleri davet etti.

AA / Osman Karaslan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Devlet Bahçeli Oğuzhan Asiltürk
Magazin Edis Ezgi Mola Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Şenol Güneş Stefan Kuntz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Derya Yanık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kızılcahamam'da Rıza Doğan Güreş Turnuvası gerçekleştirilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 12:57:17. #1.17#