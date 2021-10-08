Kızılay Tekirdağ Şubesinden Üniversitemiz Rektörüne Ziyaret Yeni
Kızılay Tekirdağ Şube Başkanı Hamiyet Çizen, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e nezaket ziyaretinde bulundu.
TEKİRDAĞ (Habermetre) - Kızılay Tekirdağ Şube Başkanı Hamiyet Çizen, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyarette Kızılay Tekirdağ Şube Müdürü Hakan GÜR, koordinatörler Fatma ASLAN ve Gökhan ÇALIŞKAN da yer aldı.
Ziyarette, 18-21 Ekim tarihleri arasında Üniversitemiz kampüsünde gerçekleşecek olan kan bağış organizasyonu hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
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