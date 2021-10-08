Kızılay Tekirdağ Şubesinden Üniversitemiz Rektörüne Ziyaret Yeni - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kızılay Tekirdağ Şubesinden Üniversitemiz Rektörüne Ziyaret Yeni

Habermetre - Haberler | Toplum
Kızılay Tekirdağ Şubesinden Üniversitemiz Rektörüne Ziyaret Yeni

Kızılay Tekirdağ Şube Başkanı Hamiyet Çizen, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e nezaket ziyaretinde bulundu.

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Kızılay Tekirdağ Şube Başkanı Hamiyet Çizen, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Kızılay Tekirdağ Şube Müdürü Hakan GÜR, koordinatörler Fatma ASLAN ve Gökhan ÇALIŞKAN da yer aldı.

Ziyarette, 18-21 Ekim tarihleri arasında Üniversitemiz kampüsünde gerçekleşecek olan kan bağış organizasyonu hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Ece Üner Kubilay Aka
Spor Marcao Ali Koç Ali Palabıyık Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kızılay Tekirdağ Şubesinden Üniversitemiz Rektörüne Ziyaret Yeni - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 18:40:10. #1.11#