KIZILAY HAFTASI, KIZILAY AĞADERE MÜZESİ'NDE KUTLANIYOR

ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesi Kilitbahir köyündeki Kızılay Ağadere Müzesi'nde oluşturulan ' Kızılay Haftası Sokağı'nda, Kızılay Haftası, etkinliklerle kutlanıyor.

Türkiye'de, 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası için Çanakkale'de çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Eceabat ilçesi Kilitbahir köyündeki Kızılay Ağadere Müzesi'nde oluşturulan Kızılay Haftası Sokağı'nda düzenlenen etkinliklere Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı, Çanakkale Kızılay Şube Başkanı Ergin Sezer ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Ardından protokol Kızılay Haftası Sokağı'na geçerek öğrencilerle bir araya geldi. Tiyatro oyununu çocuklar ile birlikte izleyen protokol üyeleri Kızılay Ağadere Müzesi'ni de gezdi. Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı, müze ve Kızılay hakkında bilgi verdi. 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası, hafta boyunca Kızılay Ağadere Müzesi'nde gönüllülük üzerine stantlar, çocuklar için oyun alanları ve tiyatro gösterileriyle kutlanacak.