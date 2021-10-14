Kız arkadaşının kullandığı cipin altında kalan kişi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kız arkadaşının kullandığı cipin altında kalan kişi öldü

AA / Çağatay İğci - Haberler | Güncel

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kız arkadaşının kullandığı cipin altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

PAMUKKALE, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kız arkadaşının kullandığı cipin altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Zeytinköy mahallesi 4069. sokakta cipin bir kişiye çarptığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, 35 MRT 34 cipin altında kalan Murat A'nın (41) hayatını kaybettiğini belirledi. Murat A'nın cenazesi, itfaiye ekibince aracın altından çıkarıldı.

Cipi kullanan D.K. (34) gözaltına alındı. Alkollü olduğu belirtilen D.K'nin, erkek arkadaşına yanlışlıkla çarptığını söylediği öğrenildi.

Soruşturma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen D.K, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kız arkadaşının kullandığı cipin altında kalan kişi öldü

Kız arkadaşının kullandığı cipin altında kalan kişi öldü

Kız arkadaşının kullandığı cipin altında kalan kişi öldü

Kız arkadaşının kullandığı cipin altında kalan kişi öldü
AA / Çağatay İğci - Son Dakika Haberleri
Son dakika! METROBÜS DURAKLARINDA DİLENCİ OPERASYONU; DİLENDİRİLEN ÇOCUKLAR KORKUDAN AĞLADI

Son dakika! METROBÜS DURAKLARINDA DİLENCİ OPERASYONU; DİLENDİRİLEN ÇOCUKLAR KORKUDAN AĞLADI

 Denetim noktasında polise silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasında

Denetim noktasında polise silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasında

 Norveç'te oklu saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti

Norveç'te oklu saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Fuat Oktay Mustafa Destici Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Nihal Yalçın İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Şenol Güneş Lewis Hamilton Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Mahmut Özer Hakan Binbaşgil Emmanuel Macron
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kız arkadaşının kullandığı cipin altında kalan kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 18:23:05. #1.13#