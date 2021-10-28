Kışlak HİS Göletinde Temizlik ve Bakım Çalışmaları Tamamlandı

MANİSA (Bültenler) - Salgın dönemi boyunca önemi daha fazla hissedilen tarım, hayvancılık ve üretim faaliyetlerini desteklemek amacıyla yatırımlarını artırmayı hedefleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın yaygın olduğu kırsal mahallelerde de çalışmalarına devam ediyor. Hayvancılığın yoğun olduğu mahallelerde bulunan Hayvan İçme Suyu Göletlerinde temizlik, bakım ve narım çalışmaları yapılarak, üreticilerin göletlerden en üst düzeyde faydalanması sağlanıyor. Buna bağlı olarak Demirci ilçesine bağlı Kışlak Mahallesi'nde bulunan HİS göletinde temizlik ve bakım çalışmaları tamamlanarak, vatandaşların hizmetine sunuldu.

"Desteklerimiz sürecek"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün kırsal kalkınmaya verdiği önemin kendilerine vizyon oluşturduğunu ifade eden Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "Her alanda üreticilerimizin yanındayız. Hayvan içme suyu göletleri çalışmamız da hayvancılığın yaygın olduğu ilçelerimizde kararlılıkla sürüyor. Bu kapsamda Demirci ilçemiz Kışlak Mahallemizde bulunan HİS göletinde temizlik ve bakım çalışmalarını tamamladık. Tarım şehri Manisa'mızda, üreticimize desteklerimiz sürecek" dedi.

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