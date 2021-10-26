AĞRI (İHA) - Kış aylarının koruyucu kalkanı "kış çayı" kaynamaya başladı

AĞRI - Kış mevsiminin kendini iyice hissettirdiği şu günlerde aktarlar soğuk algınlığına kalkan olacak kış çayı karışımları hazırlamaya başladı.

Ağrı'da, Eski Van Caddesi'nde aktarlık mesleği yapan Şaban Demir, dondurucu soğuklardan etkilenmemek ve uzun geçen kış aylarında hasta olmamak için yaptıkları özel kış çayı karışımının vücut direncini arttırarak hastalıklara karşı kalkan görevi gördüğünü belirtti.

Bir yandan kış çayını hazırlayan bir yandan da çayın faydalarından bahseden Demir, kış çayının soğuk algınlığı dışında solunum yolu hastalıklarına da iyi geldiğini vurguladı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kışın sert ve uzun geçtiğini bu nedenle kış çayı ile hastalıklardan korunabileceğini söyleyen aktar Şaban Demir, "Bilindiği gibi doğu bölgesinin kış şartları çok ağır. Önümüzde artık kış. Ekim ayından itibaren kışımız başlıyor. Bugün sabah erken dükkanı açtığımda eksi 3 derece soğukluk vardı. Bunu çok rahat bir şekilde atlatabilmek için benim 7 türlü bir kış çayı karışımım var. Bu çayın içinde 1 adet tarçın, 4-5 adet kuşburnu bu doğal bir antibiyotiktir, 4-5 tane karabiber, karanfil, renklendirmek adına biraz nar çiçeği ve tatlandırmak için doğal olmak şartıyla bal da kullanılabilir. Gribal enfeksiyonlara birebir bir çay. Astım hastaları bu çayın buharını soluduklarında çok iyi gelecektir. Baş ağrısına da çok iyi geliyor. Günde iki bardak içilirse müthiş derecede enerji verecektir. Vücudu sıcak tutacaktır. Bunu hastalanmadan önce alırsanız kışın sonuna kadar hastalanmazsınız." ifadelerine yer verdi.