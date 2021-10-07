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Kırşehir tarihinin en büyük tarihi eser operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kırşehir tarihinin en büyük tarihi eser operasyonu

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 3 bin 103 adet tarihi eser ele geçirildi.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 3 bin 103 adet tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, teknik takip yapan ekipler, O.G. isimli şahsın piyasaya tarihi eser niteliği taşıyan sikke, minyatür heykel ve objeler satmaya çalıştığı bilgileri edinilmesi üzerine, şüpheliye operasyon düzenledi. Operasyonda farklı tarihi dönemlere ait ele geçirilen tarihi eserlerde en yüksek sayıya ulaşan ekipler, 2 bin 901 adet çeşitli boyut ve şekillerde sikke ve madeni para, 197 adet çeşitli boyut ve şekillerde tasfir edilmiş obje, 5 adet minyatür heykel olmak üzere toplamda 3 bin 103 adet farklı dönemlere ait tarihi eseri de ele geçirdi.

O.G. 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet' suçundan gözaltına alındı. - KIRŞEHİR

Kırşehir tarihinin en büyük tarihi eser operasyonu

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