Kırşehir'de su kanalına düşen aracın sürücüsü yaralandı
AA / Ferhat Kayhan - Haberler | Güncel
Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında su kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
ÇİÇEKDAĞI, KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında su kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kerim A. idaresindeki 66 KC 445 plakalı otomobil, Çiçekdağı-Yerköy yolu üzerinde tali yoldan çıkan Ahmet A. yönetimindeki 42 ZY 421 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan 42 ZY 421 plakalı otomobil, yolun kenarındaki boş olan su kanalına düştü.
Yaralanan sürücü Ahmet A, sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Yozgat Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.