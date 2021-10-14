Kırşehir'de jandarma ekipleri kadınlara KADES'i anlattı - Haberler
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Kırşehir'de jandarma ekipleri kadınlara KADES'i anlattı

AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
Kırşehir'de jandarma ekipleri kadınlara KADES'i anlattı

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde jandarma ekipleri, İçişleri Bakanlığınca hizmete sunulan Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) tanıtımı yaptı.

ÇİÇEKDAĞI, KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde jandarma ekipleri, İçişleri Bakanlığınca hizmete sunulan Kadın Destek Uygulaması'nın ( Kades ) tanıtımı yaptı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, belirlenen ekipler, seralar başta olmak üzere iş yerleri ve okullarda KADES'in tanıtımı için çalışma gerçekleştirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelinin de katıldığı ziyaretler ve okullardaki toplantılarda, kadına yönelik şiddetle mücadelede daha etkin bir şekilde hareket edilmesi ve toplumda farkındalığın artırılması hedeflendi.

Çalışma kapsamında 75 kadına ulaşan ekipler, yapılan bilgilendirmenin ardından broşür dağıtarak, 48 kadın çalışanın cep telefonuna KADES'i yükledi.

Kırşehir'de jandarma ekipleri kadınlara KADES'i anlattı

Kırşehir'de jandarma ekipleri kadınlara KADES'i anlattı

Kırşehir'de jandarma ekipleri kadınlara KADES'i anlattı

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri
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