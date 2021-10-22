Kırmızı Oda Süveyda'nın gerçek annesi kimdir? Narin'i canlandıran Aylin Paksoy kim, kaç yaşında?

Kırmızı Oda Süveyda'nın gerçek annesi Narin kimdir? sorusunun yanıtı diziseverler tarafından araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Kırmızı Oda dizisinde Süveyda'nın hikayesi son bölüme damga vurdu. Binnur Kaya'nın başrolünde oynadığı ve yeni sezonudan Rezzan, Derya ve Süveyda'nın hikayeleri işleniyor. Aylin Paksoy kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?

KIRMIZI ODA SÜVEYDA'NIN GERÇEK ANNESİ KİMDİR?

Ekranların sevilen dizisi Kırmızı Oda'da Süveyda'nın annesi rolünde yer alan Narin isimli karakter, Aylin Paksoy tarafından canlandırılmakta.

AYLİN PAKSOY KİMDİR?

Aylin Paksoy, 23 Eylül 1997 tarihinde doğdu. Paksoy, oyunculuğun yanı sıra çevirmenlik yapıyor.

Haberler.com - Gündem