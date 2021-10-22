Kırmızı Oda Asuman kim? Kırmızı Oda Süveyda annesi Başak Daşman kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtı araştırılıyor. Cuma akşamlarının sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Kırmızı Oda bu akşam yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni sezonunda yeni hikayeler ve yeni karakterler geceye damga vuruyor.

KIRMIZI ODA ASUMAN KİMDİR?

Kırmızı Oda dizisin Süveyda'nın annesi rolünde oynayan isim Başak Daşman'dır.

BAŞAK DAŞMAN KİMDİR?

İlk oyunculuk deneyimini 1996 yılında Şaşıfelek Çıkmazı dizisi ile yaşayan Başak Daşman; Rüzgarın Kalbi, Kara Ekmek, İntikam, Doktorlar, Çemberimde Gül Oya, Avrupa Yakası, Asmalı Konak, Yılan Hikayesi, Payitaht Abdülhamid gibi bir çok projede rol almıştır. Başak Daşman, 1.65 metre boyunda, 53 kilo ve Koç burcudur.

Başta Parmaklıklar Ardında olmak üzere Avrupa Yakası, Çemberimde Gül Oya ve İntikam gibi dizilerdeki rolleri ile bilinmektedir.

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