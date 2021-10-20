Kırklareli'ndeki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı - Haberler
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Kırklareli'ndeki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'ndeki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde üreterek piyasaya süren 5 kişi tespit etti.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde düzenlenen operasyonda E.Y, T.D, S.C, N.Ç. ve S.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde 202 gram esrar, 38 gram metamfetamin, 10 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelilerden E.Y'nin "hırsızlık", S.G'nin "mala zarar verme" suçundan da arandığı belirlendi.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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