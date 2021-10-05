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KIRKLARELİ - Seyir halindeki kamyonet yandı

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde seyir halindeki kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde seyir halindeki kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Gökhan Tokmakçı idaresindeki 39 DA 592 plakalı kamyonet, İnece beldesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Sürücü aracı yol kenarına çekerek durdurdu. Diğer sürücülerin yangın tüpleri ile müdahale ettiği yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle Kırklareli- Edirne karayolu yaklaşık 20 dakika ulaşıma kapandı.

Araç sürücüsü Tokmakçı ile kızı gözyaşlarına hakim olamadı.

KIRKLARELİ - Seyir halindeki kamyonet yandı

KIRKLARELİ - Seyir halindeki kamyonet yandı

KIRKLARELİ - Seyir halindeki kamyonet yandı

KIRKLARELİ - Seyir halindeki kamyonet yandı

KIRKLARELİ - Seyir halindeki kamyonet yandı

KIRKLARELİ - Seyir halindeki kamyonet yandı

KIRKLARELİ - Seyir halindeki kamyonet yandı

KIRKLARELİ - Seyir halindeki kamyonet yandı
AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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