Kırklareli'nde et işletmeleri denetlendi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce et işletmeleri denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ve personeli Pınarhisar ilçesinde et ürünleri satışı yapılan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler denetimlerde hijyen kuralları, personellerin sağlık karneleri ile fiyat etiket kontrollerini yaptı.

Aksoy, denetimlerin ardından AA muhabirine tarladan sofraya gıda güvenliği için çalıştıklarını söyledi.

Denetimlerin 24 saat esasına dayalı devam edeceğini ifade eden Aksoy, eksikleri bulunan işletmelere gereken cezai işlemlerin uygulanacağını kaydetti.