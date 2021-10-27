Kırıkkale Savunma Sanayiinin Lokomotif Şehri

KIRIKKALE (Bültenler) - İstihdam Sağlıyoruz

Kırıkkale'de Savunma Sanayii yönelik üretimler yapan Kalıpsan Kompazit Savunma Sanayi A.Ş.'nin üretim fabrikasını Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ziyaret ederek, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Bünyamin Ölmezbaş'tan faaliyetleri hakkında bilgi aldı. MKE ile birlikte Savunma Sanayi Başkanlığının taleplerini karşıladıklarını söyleyen Firma Yönetim Kurulu Başkanı Ölmezbaş, savunma sanayiinde kullanılacak parçaların imalatını yaptıklarını, Kırıkkale'de onlarca kişiye iş istihdamı sağladıklarını söyledi.

Şehrin Ekonomisi İçin Elzem

Kırıkkale'nin MKE ve MKE'ye parça tedariki yapan firmaların sayısının artmasıyla birlikte artık Türkiye'nin savunma sanayiindenlokomotif şehri rolünü üstlendiğini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, ROKETSAN'ın fabrikası ile birlikte Türkiye'nin parlayan bir kenti olması yönünde şehrin önemli adımlar attığını vurguladı. Şehirde savunma sanayiine yönelik tüm teknolojik yeniliklerin yakından takip edildiğini söyleyen Başkan Saygılı "Kırıkkale'nin istihdamına katkı sağlayan Kalıpsan firmamızın yönetim kurulu başkanı Ölmezbaş'a da ayrıca teşekkür ediyorum. Üretim ve istihdamın Kırıkkale için önemli olduğunu bu yüzden de fabrikaları olan sanayi kuruluşlarını ziyaret etmeye önem veriyoruz. Kırıkkale'mizin her alanda sanayi sektörüne ve üreticiye ihtiyacı var. İnanıyorum ki Silah Organize Sanayi Bölgemiz hem ülkemiz hem de Kırıkkale'miz için önemli kazançlar sağlıyor. Bu fabrikalarımızı şehrimizin ekonomisi için elzem görüyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet