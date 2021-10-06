Kırıkkale'de traktör römorkuna çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Haberler
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Kırıkkale'de traktör römorkuna çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de traktör römorkuna çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kırıkkale'de otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu 3'ü yabancı uyruklu 4 kişi yaralandı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu 3'ü yabancı uyruklu 4 kişi yaralandı.

Davut Kurt idaresindeki 71 DS 221 plakalı otomobil, Kırıkkale- Samsun kara yolu 112 Acil Çağrı Merkezi yakınlarında aynı yönde seyreden Mustafa Turgut'un kullandığı 71 AU 863 plakalı traktörün römorkuna çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan Osman Çetinkaya ile yabancı uyruklu Abbas Jafari, Ali Mohammad ve Aziz Ahmad yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından yola savrulan römorktaki tahtalar ise kara yolları ekiplerince temizlendi.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kırıkkale'de traktör römorkuna çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Haberler
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