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Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Serhat G. (28) idaresindeki 06 GUE 81 plakalı otomobil, Kırıkkale- Ankara kara yolu Kalecik kavşağı yakınlarında karşı şeride geçerek Şahin İ'nin kullandığı 06 BN 2237 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Serhat G. ile araçlardaki Bayram C. (29), Emrah D. (29) ve Emirhan İ. (11) yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar ekiplerin müdahalesiyle çıkarılarak ambulanslarla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Serhat G, Bayram C. ve Emrah D'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kısa süreli kapanan yolun Kırıkkale istikameti araçların kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri
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