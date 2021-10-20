KİRA PARASI BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNE VERİLİNCE RESTORANI KUNDAKLADI - Haberler
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KİRA PARASI BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNE VERİLİNCE RESTORANI KUNDAKLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'de Onur Y., kiracısı K.D. kira parasını boşanma aşamasındaki eşine ödeyince benzin döküp restoranı ateşe verdi.

MERSİN'de Onur Y., kiracısı K.D. kira parasını boşanma aşamasındaki eşine ödeyince benzin döküp restoranı ateşe verdi.

Olay, 18 Ekim günü öğle saatlerinde Toroslar ilçesi Arslanköy Mahallesi'nde meydana geldi. Onur Y., bir süredir anlaşmazlık yaşadığı eşiyle boşanma aşamasına geldi. Evden ayrılan Onur Y., iş yerinde restoran işleten K.D.'nin yanına gidip, mekanın kirasını kendisine ödemesini istedi. Ancak K.D., kira sözleşmesini birlikte yaptığı Onur Y.'nin eşine aylık olarak kirayı vermeye devam etti. Bunun üzerine Onur Y., kapalı olduğu saatte gittiği restorana, yanında götürdüğü benzini dökerek ateşe verdi. Yangın, şans eseri yoldan geçen Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

İş yerine gelen işletmeci K.D., güvenlik kamerası görüntülerinden restoranı Onur Y.'nin ateşe verdiğini gördü. İş yerinde yaklaşık 100 bin TL zarar oluşan K.D., Onur Y.'den şikayetçi oldu. Jandarmanın gözaltına aldığı Onur Y., ifadesinin ardından serbest kaldı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Bu arada restoranın kundaklanma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, elindeki bidonla restoranın önüne gelen Onur Y.'nin benzini dökerek mekanı ateşe verdiği anlar yer aldı. Bu sırada yangına müdahale eden belediye ekiplerinin söndürme çalışmaları da görüntülerde yer aldı.

KİRA PARASI BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNE VERİLİNCE RESTORANI KUNDAKLADI

KİRA PARASI BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNE VERİLİNCE RESTORANI KUNDAKLADI

KİRA PARASI BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNE VERİLİNCE RESTORANI KUNDAKLADI

KİRA PARASI BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNE VERİLİNCE RESTORANI KUNDAKLADI

KİRA PARASI BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNE VERİLİNCE RESTORANI KUNDAKLADI
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