Sağlık Bakanlığı iki doz BioNTech yaptıranların 3. doz aşısı için harekete geçiyor - Haberler
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Sağlık Bakanlığı iki doz BioNTech yaptıranların 3. doz aşısı için harekete geçiyor

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığı, 2 doz BioNTech aşısı olanlar için hatırlatma dozu seçeneğini gündemine aldı. Milyonlarca vatandaşın antikor seviyesini ölçen Bakanlık, önümüzdeki günlerde yaş, cinsiyet ve bağışıklığı baskılanmış kişilerde 3. doz BioNTech aşısının ne zaman yapılacağını Bilim Kurulu'nda görüşüp kamuoyuna duyuracak. Aşılama zamanının yaş, cinsiyet ve bağışıklığı baskılanmış kişilerde değişiklik gösterebileceği öğrenildi.

Ülkemizde hatırlatma dozu olarak bilinen 3. doz uygulamaları ilk olarak Sinovac aşısı yaptıranlar için getirilmişti. İki doz Çin aşısı olan vatandaşlar, öncelik sıralamasına göre 3. doz aşılarına Sinovac ya da BioNTech yaptırabiliyorlardı. Sağlık Bakanlığı şimdi de iki doz BioNTech yaptıranlar için harekete geçiyor.

Hürriyet'in haberine göre Sağlık Bakanlığı'nca Bilim Kurulu gündemine alınan "BioNTech'lilere 3'üncü doz aşının kimlere ne zaman yapılacağı" milyonlarca vatandaştan alınan antikor sonuçlarına göre açıklanacak. Buna göre, aşılama zamanının yaş, cinsiyet ve bağışıklığı baskılanmış kişilerde değişiklik gösterebileceği öğrenildi. Çalışmayla, iki doz Sinovac, 1 doz BioNTech aşısı olanların da yeniden ne zaman aşı olacakları belirlenecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz aylarda 31 milyon aşılı vatandaşın incelendiğini, çalışma sonuçlarında 3 doz aşı olmuş kişilerin 2 doz aşı olmuş kişilere göre hem hastalığa yakalanma oranında hem de hastane ve yoğun bakıma yatışta daha iyi korunduğunun anlaşıldığını açıklamıştı:

"Çalışma sonuçlanınca anlaşıldı ki 3 doz inaktif aşı ile 2 doz inaktif ve bir doz mRNA aşısı yapılmış kişiler benzer oranda korunuyor. Bunun yanında 3 doz aşı olmuş kişiler, 2 doz aşı olmuş kişilerden daha iyi korunuyor. 2 doz inaktif aşı olmuş vatandaşlarımızın 3'ncü doz ister mRNA ister inaktif aşı olmasının gerekli olduğu anlaşılmıştır. 2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımız için ise 3'üncüdoz çalışması yeni yapılmaktadır. Ancak ön sonuçlar, belirli süre sonra 2 doz mRNA aşısının da koruyuculuğunun düşebileceğini gösteriyor."

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Pfizer/BioNTech COVID-19 aşısının üçüncü dozunun yapılmasına onay verdi. Ajans'tan yapılan açıklamada, "bağışıklığı yükseltme" amacıyla, 18 yaşından büyük herkese üçüncü dozun uygulanması tavsiye edildi. Kararın, ikinci dozun üzerinden 6 ay geçtikten sonra yapılan destekleyici dozun bağışıklık düzeyini yükselttiğine dair verilere dayanılarak alındığı belirtildi. Üçüncü Doz BioNTech aşısının ikinci dozdan en az 6 ay sonra yapılması tavsiye edildi. Kararda ayrıca, bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflamış kişilere ikinci dozdan en az 28 gün sonra ekstra bir doz Pfizer veya Moderna COVID-19 aşısı vurulabileceği de kaydedildi. Ajans, üçüncü dozun bilinen hiçbir yan etkisi olmadığını da vurguladı. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, üçüncü doz COVID-19 aşılarıyla ilgili kendi politikalarını uyguluyor. Kararın, üçüncü dozun AB genelinde yaygınlaşmasının önünü açması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı iki doz BioNTech yaptıranların 3. doz aşısı için harekete geçiyor
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Gözde Nur Bayar
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