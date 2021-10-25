Kilis'te zeytinin yağa dönüşüm yolculuğu başladı

KİLİS (AA) - Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Kilis'te, zeytin hasadına ve tescilli Kilis zeytinyağının üretimine başlandı.

Ağaçlardan toplanan zeytinler, zeytinyağına dönüştürülmek üzere fabrikalara taşınarak, yapraklarından ve dal parçalarından arındırılıyor.

Daha sonra kırma ve ezme işlemlerinden geçirilen zeytin, hamur kıvamına getiriliyor. Ardından yoğrulma ünitesine alınan bu hamur, presleniyor ve yıkanıyor.

Elde edilen zeytinyağı filtrelerden geçirilerek krom tanklara alınıp şişelenmeye hazır hale getiriliyor.

Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Polat, gazetecilere, iklimi ve coğrafyası itibarıyla Kilis'te aroması yüksek zeytinyağı elde ettiklerini söyledi.

Tescilli Kilis zeytinyağını dünyaya tanıtmaya çalıştıklarını anlatan Polat, "Çiftçilerimiz topladıkları zeytini kasalarda getirip tesiste soğuk sıkım yaparak kaliteli zeytinyağı meydana getiriyoruz. Markamızla dünyaya açıldık ve açılmaya da devam edeceğiz. Katar, Amerika, Kanada'ya sattık. Almanya, İran, Libya ile görüşmelerimiz var. Kilis zeytinyağını satmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir de kentte yaklaşık 280 bin dekar alanda zeytin üretimi yapıldığını kaydetti.

Zeytin üretiminin her yıl artış sağladığını dile getiren Özdemir, "Oylum Höyük'teki kazı çalışmalarında yaklaşık 4 bin 500 yıllık zeytin çekirdeğine rastlandı. Bu da şunu gösteriyor ki daha önce de burada zeytincilik yapılmış." ifadesini kullandı.

Çiftçilere bereketli bir hasat geçirmeleri temennisinde bulunan Özdemir, şöyle devam etti:

"Çiftçilerimiz hummalı şekilde çalışmaya başladı. Rekoltemiz geçen yıla nazaran bu sene düşük. Kurak bir mevsim. Yağış bekliyoruz. Yağışla beraber inşallah yağlanma oranının artacağına inanıyoruz. Şu anda hasat yapan çiftçilerimizin yağlarında asit oranı çok düşüktür. Polifenol oranı çok yüksektir. İlaç mahiyetinde kullanabiliriz."

Zeytinin meşakkatli bir yolculuktan sonra sofralara ulaştığını aktaran Özdemir, bu yıl yaklaşık 7 bin ton zeytinyağı üretimi beklediklerini sözlerine ekledi.

Hasada katılan AK Parti İl Başkanı Murat Karataş da çiftçilerle birlikte sezonun ilk hasadını gerçekleştirdiklerini ifade etti.