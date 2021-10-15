Khontkar - Anten Freestyle sözleri! Khontkar - Anten rap şarkısı sözleri nelerdir?
Khontkar'ın bu yıl beklenen albümü dün gece Youtube'da yayınlandı. Albümdeki şarkılar kısa sürede binlerce kez izlendi ve beğeni aldı. Peki, Khontkar - Anten Freestyle sözleri! Khontkar - Anten rap şarkısı sözleri nelerdir? Anten sözleri nedir? Khontkar sözleri nelerdir? İşte tüm sözler...
Khontkar - Anten Freestyle sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...
KHONTKAR - ANTEN FREESTYLE ŞARKI SÖZLERİ
[Giriş Kısmı]
S-hehe, alright
Ah, hehe
Kuşkun varsa uzaklaş
Heh, wow
Puffin' Like an Animal, yo
Bleedat (Hehe)
(Yo Saber, stab da shit out mane!)
[Verse 1]
Kitlendim şimdi (Şşş)
Stüdyo kalemse zırhlandım, bildin (Hrr)
Elmastan bilek, paslanmaz yürekle durdum hep dimdik (Wow)
Boğayla güreş zor gibi işini bilmeyen için (Zor)
Sabah güneş buz gibi geceden ölmeyen için (Hehe)
Niçin, niçin, niçin? Sor kendine (Sor), tabii ki neden bu savaşta piyonsun? (Ha?)
Bak kendine, aynada rakibin ben değilim karşımda bi' boşsun (Ha)
Tut kendine, bi' kez de namluyu, rengin değişti n'oldu bi' hoşsun?
Fırsat yine karşıya geçince bi' bozdun, koy iki buz olsun (Ice)
Rahat kafa anlıyo'n mu? (He), saatime bak parlıyo' mu? (He)
Bak bak iyice bak, bu kolye elmas bunu anlıyo'n mu? (He)
Toz, şeker, ekmek bunu kavrıyo'n mu? (He)
Odun, kömür yetiş'cek anlıyo'n mu? (He)
Alçak tavan rutubet, darlıyo'm mu? (He, s-hehe)
RedKeys harlıyo'du
Önceden de, şimdilerde sallıyo' mu?
Piyasanın i*lerini kavuruyo' mu? (S-hehe)
Ya**aklar bi' şekilde kıvırıyo' mu?
Çarpınca tokat nasıl ayılıyo'nuz? (Nasıl?)
İstediği bu benden sefilin (Neymiş?)
Yok bizde piyango ya da çekiliş
Mutfak sıcak pişirir, servis hazır yetişin (Çıp, çıp, çıp, çıp, çıp)
Alıp çekilin
[Köprü kısmı]
Hiç gocunmam hâlâ sağlam cebim, biliyo'n (Hehe)
Sokaktan uzak dur'cakken geri çekiyo' (Woah)
Dünden güne değişmeyen sabrım taşıyo'
Neden sürekli gelip de beni dürtüyo'n?
(Alright)
[Nakarat]
Harbiden anten len bunlar, çekmeyeninden
Harbiden kanser len bunlar, bitmeyeninden
Harbiden anten len bunlar, çekmeyeninden
Harbiden kanser len bunlar, bitmeyeninden
[Çıkış]
Harbiden anten len bunlar
Harbiden kanser len bunlar
Trap
Khontkar
RedKey
Bleedat