Khontkar - Anten Freestyle sözleri! Khontkar - Anten rap şarkısı sözleri nelerdir?

Khontkar - Anten Freestyle sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...

KHONTKAR - ANTEN FREESTYLE ŞARKI SÖZLERİ

[Giriş Kısmı]

S-hehe, alright

Ah, hehe

Kuşkun varsa uzaklaş

Heh, wow

Puffin' Like an Animal, yo

Bleedat (Hehe)

(Yo Saber, stab da shit out mane!)

[Verse 1]

Kitlendim şimdi (Şşş)

Stüdyo kalemse zırhlandım, bildin (Hrr)

Elmastan bilek, paslanmaz yürekle durdum hep dimdik (Wow)

Boğayla güreş zor gibi işini bilmeyen için (Zor)

Sabah güneş buz gibi geceden ölmeyen için (Hehe)

Niçin, niçin, niçin? Sor kendine (Sor), tabii ki neden bu savaşta piyonsun? (Ha?)

Bak kendine, aynada rakibin ben değilim karşımda bi' boşsun (Ha)

Tut kendine, bi' kez de namluyu, rengin değişti n'oldu bi' hoşsun?

Fırsat yine karşıya geçince bi' bozdun, koy iki buz olsun (Ice)

Rahat kafa anlıyo'n mu? (He), saatime bak parlıyo' mu? (He)

Bak bak iyice bak, bu kolye elmas bunu anlıyo'n mu? (He)

Toz, şeker, ekmek bunu kavrıyo'n mu? (He)

Odun, kömür yetiş'cek anlıyo'n mu? (He)

Alçak tavan rutubet, darlıyo'm mu? (He, s-hehe)

RedKeys harlıyo'du

Önceden de, şimdilerde sallıyo' mu?

Piyasanın i*lerini kavuruyo' mu? (S-hehe)

Ya**aklar bi' şekilde kıvırıyo' mu?

Çarpınca tokat nasıl ayılıyo'nuz? (Nasıl?)

İstediği bu benden sefilin (Neymiş?)

Yok bizde piyango ya da çekiliş

Mutfak sıcak pişirir, servis hazır yetişin (Çıp, çıp, çıp, çıp, çıp)

Alıp çekilin

[Köprü kısmı]

Hiç gocunmam hâlâ sağlam cebim, biliyo'n (Hehe)

Sokaktan uzak dur'cakken geri çekiyo' (Woah)

Dünden güne değişmeyen sabrım taşıyo'

Neden sürekli gelip de beni dürtüyo'n?

(Alright)

[Nakarat]

Harbiden anten len bunlar, çekmeyeninden

Harbiden kanser len bunlar, bitmeyeninden

Harbiden anten len bunlar, çekmeyeninden

Harbiden kanser len bunlar, bitmeyeninden

[Çıkış]

Harbiden anten len bunlar

Harbiden kanser len bunlar

Trap

Khontkar

RedKey

Bleedat

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