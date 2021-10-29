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Keskin ve Karakeçili'de Cumhuriyet Bayramı kutlandı

AA / Talat Ünver - Haberler | Güncel
Keskin ve Karakeçili'de Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Kırıkkale'nin Keskin ve Karakeçili ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü törenle kutlandı.

KARAKEÇİLİ, KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Keskin ve Karakeçili ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü törenle kutlandı.

Keskin'deki tören, Kaymakam Tunahan Çil'in makamında tebrikleri kabulüyle başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'n 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu, Kaymakam Çil günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı, öğrenciler şiir ve kompozisyon okudu.

Tören sonunda Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yapılan çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Kaymakam Çil, Belediye Başkanı Dede Yıldırım ve Keskin Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çanlı tarafından hediye takdim edildi.

Karakeçili

Karakeçili'de Münir Karaloğlu Stadın'ndaki tören, Kaymakam Mustafa Arslanşahin ve Belediye Başkanı Veysel Aydemir'in öğrencilerin ve katılımcıların bayramını kutlaması ile başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Kaymakam Arslanşahin, yaptığı konuşmada, Atatürk'ün "En büyük eserim" dediği Cumhuriyet'in değerleri etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenilmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmadan sonra öğrenciler şiir ve komposizyon okudu, konser verdi, "Milli mücadele kahramanları" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Tören, kompozisyon, şiir ve resim yarışması ile Cumhuriyet koşusunda dereceye giren öğrencilere ödül verilmesi, ve resmi geçitle sona erdi.

Keskin ve Karakeçili'de Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Keskin ve Karakeçili'de Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Keskin ve Karakeçili'de Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Keskin ve Karakeçili'de Cumhuriyet Bayramı kutlandı

AA / Talat Ünver - Son Dakika Haberleri
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