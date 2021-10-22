Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Kerim Rota hakkında araştırmalar yapılıyor. Kerim Rota kimdir? Kerim Rota kaç yaşında, nereli? Kerim Rota hayatı ve biyografisi!

KERİM ROTA KİMDİR?

Belçika doğumlu Kerim Rota, baba tarafı İstanbul Kısıklılı, anne tarafı Denizli Sarayköy'lü bir ailenin en küçük oğludur.

Kerim Rota, lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde, Lisans eğitimini ise Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamladı. Yüksek Lisansını ise, İstanbul Bilgi Üniversitesinde İşletme dalında yaptı.

Bankacılık ve Finans piyasaları alanında 29 yıllık iş deneyimi bulunan Kerim Rota, çeşitli Özel Sektör bankalarında Hazine ve Uluslararası bankacılık alanlarında üst düzey görevler aldı. Son olarak özel bir bankada Genel Müdür Vekili olan Rota, aynı zamanda yurtiçi ve yurtdışı bazı finansal kuruluşlarda Yönetim Kurulu başkanı ve üyesi olarak görev aldı. Finansal piyasa çalışanlarının meslek örgütü olan Para Yöneticileri Derneğinin başkanlığını 7 sene yaptı. Sivil toplum kuruluşlarında Yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundu.

Ekonomi ve Finans konularını herkesin anlayabileceği şekle dönüştüren hicivli yazıları kendisini sosyal medyada haklı bir üne kavuşturmuştur.!

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Mangalda hiç yapışmayan balık pişirme tekniğinin patentine sahiptir.

16 yıl birlikte yaşadığı yakın dostu İrlanda Setter cinsi köpeği Rita sayesinde gerçek bir hayvan dostudur.

İngilizce bilen Kerim Rota, Gelecek Partisi Kurucuları arasında olup, aynı zamanda parti yönetim kurulu ve politika izleme kurulu üyesidir.

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