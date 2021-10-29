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Kendisini terk eden eşinin baba evini basan koca, ailenin 4 ferdine kurşun yağdırdı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kendisini terk eden eşinin baba evini basan koca, ailenin 4 ferdine kurşun yağdırdı

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, aralarında çıkan tartışma sonrası baba evine dönen eşi Nuriye Ünver'in peşinden giden Ali Rıfai Ünver, evde bulunan eşini, kayınpederini, kayınvalidesini ve eşinin babaannesine tabancayla ateş açtı. Olayda Nuriye Ünver yaşamını yitirirken, 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.

Cihanbeyli ilçesi Karabağ mahallesinde saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, sabah saatlerinde eşi Ali Rıfai Ünver ile henüz bilinmeyen nedenle tartışan Nuriye Ünver, aynı mahalledeki babasının evine gitti.

EVDEKİLERE KURŞUN YAĞDIRDI

Bunun üzerine Ali Rıfai Ünver, kayınpederinin evine gidip, içeridekilere tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucu Nuriye Ünver, babası Abdullah Akarsel, annesi Hüsniye Akarsel ile eşinin babaannesi Nebahat Akarsel yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Cihanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Nuriye Ünver, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılardan Abdullah Akarsel ile Nebahat Akarsel'in de durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan Ali Rıfai Ünver ise jandarma ekiplerince Konya kent merkezinde olayda kullandığı suç aleti tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Son Dakika Haberleri
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