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Kendisine satırla saldıran sevgilisi için gözyaşı döküp feryat etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kendisine satırla saldıran sevgilisi için gözyaşı döküp feryat etti

Hatay'da bir iş yeri önünde satırla sevgilisine saldırıp yaraladıktan sonra gözaltına alınan genç, adliyeye sevk edildi.

HATAY (İHA) - Hatay'da bir iş yeri önünde satırla sevgilisine saldırıp yaraladıktan sonra gözaltına alınan genç, adliyeye sevk edildi.

Geçen Cuma günü Antakya ilçesinde yaşanan olayda Oğuzhan Kaplan (20) tartıştığı sevgilisi Elif D.'ye (20) satırla saldırdı.

İş yeri önündekilerin müdahale etmemesi nedeniyle tepki çeken saldırıyla ilgili genç kız, şikayetçi olmadı.

5 kişinin gözü önünde satırlı saldırıyı gerçekleştiren Oğuzhan Kaplan gözaltına alındı.

Sevgilisini satırla yaralayan Kaplan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliye önünde kendisini yaralayan Oğuzhan Kaplan'ı bekleyen Elif D., "Onu affedin onun tutuklanmasını istemiyorum" diyerek feryat etti.

Genç kızı adliyede görevli polisler sakinleştirirken, Elif D. kendisini öldürmeye teşebbüs eden sevgilisi için gözyaşı döktü. - HATAY

Kendisine satırla saldıran sevgilisi için gözyaşı döküp feryat etti

Kendisine satırla saldıran sevgilisi için gözyaşı döküp feryat etti

Kendisine satırla saldıran sevgilisi için gözyaşı döküp feryat etti

Kendisine satırla saldıran sevgilisi için gözyaşı döküp feryat etti

Kendisine satırla saldıran sevgilisi için gözyaşı döküp feryat etti

Kendisine satırla saldıran sevgilisi için gözyaşı döküp feryat etti

Kendisine satırla saldıran sevgilisi için gözyaşı döküp feryat etti

Kendisine satırla saldıran sevgilisi için gözyaşı döküp feryat etti

Kendisine satırla saldıran sevgilisi için gözyaşı döküp feryat etti

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Haber: Kendisine satırla saldıran sevgilisi için gözyaşı döküp feryat etti - Haberler
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