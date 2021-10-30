KEMER'DE TAHTALI DAĞI'NA KAR YAĞDI - Haberler
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KEMER'DE TAHTALI DAĞI'NA KAR YAĞDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kemer ilçesindeki 2 bin 365 rakımlı Tahtalı Dağı'na kar yağdı.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki 2 bin 365 rakımlı Tahtalı Dağı'na Kar yağdı.

Türk turizminin önemli destinasyonlarından Kemer'deki Tahtalı Dağı'nın 2 bin 365 metre yüksekliğinde kar yağdı. Hava sıcaklığının 23 derece hissedildiği ilçe merkezinde hafif yağmurlu hava yaşanırken, Tahtalı Dağı'nın zirvesinde hissedilen sıcaklık -5 dereceye düştü.

Turizmin hala devam ettiği ve otellerde turistlerin bulunduğu ilçede bir haftalık süreçte yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı, gelecek haftanın sonuna doğru sıcaklığın artması bekleniyor.

KEMER'DE TAHTALI DAĞI'NA KAR YAĞDI

KEMER'DE TAHTALI DAĞI'NA KAR YAĞDI

KEMER'DE TAHTALI DAĞI'NA KAR YAĞDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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