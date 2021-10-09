Kazlıçeşme Sanat'ta Hattat Mustafa Halim Özyazıcı sergisi açıldı - Haberler
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Kazlıçeşme Sanat'ta Hattat Mustafa Halim Özyazıcı sergisi açıldı

İhlas Haber Ajansı / Emre Baba - Haberler | Genel

Kazlıçeşme Sanat'ta Hattat Mustafa Halim Özyazıcı sergisi açıldı 20. yüzyılın büyük Türk hattatı Mustafa Halim Özyazıcı'nın eserlerinin ve hayatına dair çeşitli eşyaların sergilendiği "Hattat Mustafa Halim Özyazıcı Hayatı ve Sanatı Sergisi" Kazlıçeşme Sanat'ta açıldı.

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (İHA) - Kazlıçeşme Sanat'ta Hattat Mustafa Halim Özyazıcı sergisi açıldı

İSTANBUL - 20. yüzyılın büyük Türk hattatı Mustafa Halim Özyazıcı'nın eserlerinin ve hayatına dair çeşitli eşyaların sergilendiği "Hattat Mustafa Halim Özyazıcı Hayatı ve Sanatı Sergisi" Kazlıçeşme Sanat'ta açıldı.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un ev sahipliğinde gerçekleşen 20. yüzyılın büyük Türk hattatı Mustafa Halim Özyazıcı'nın eserlerinin ve hayatına dair çeşitli eşyaların sergilendiği "Hattat Mustafa Halim Özyazıcı Hayatı ve Sanatı Sergisi" Kazlıçeşme Sanat'ta açıldı. Kurdele kesiminden sonra Başkan Arısoy, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergi alanını gezip bilgi aldı.

Açılışta konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Bugün hattat Mustafa Halim Özyazıcı sergisiyle Kazlıçeşme Sanat yeni sezona başlıyor. Hattat Halim gerçekten Türk hat sanatının zirve isimlerinden bir tanesi ömrünün son döneminde Zeytinburnu'nda yaklaşık 20 dönüm çiftlikte yaşaması ve en son Zeytinburnu'nda geçirdiği trafik kazası sonrasında mezarlığa defnedildi. Aynı zamanda hemşeriyi anıyoruz. Ama bütün sanatseverler hattat Halimin hem hat konusundaki büyük şöhretini hem de hat dışında kalem, afiş özellikle dil devriminden sonra meşgul işlerle ilgili olduğu biliniyor. Türkiye'de birçok son dönemde yapılmış büyük camilerde eserleri var" şeklinde konuştu.

Koleksiyoner Haluk Perk ise, "Sadece üstadın en iyi eserleri burada sergiliyoruz. Bu eserlerden önce yaptığı çalışmaları karalamalarını burada göreceksiniz. Çok kaliteli eserlerini burada göreceksiniz. Hattat Alim harf devriminden sonra özellikle grafik çalışmalarını yapmış. Burada bir seçki görecekseniz şimdiye kadar hat sergilerinden farklı olarak. Burada eserlerin yüzde 95 ilk defa burada sergileniyor" dedi.

Kazlıçeşme Sanat'ta Hattat Mustafa Halim Özyazıcı sergisi açıldı

Kazlıçeşme Sanat'ta Hattat Mustafa Halim Özyazıcı sergisi açıldı

Kazlıçeşme Sanat'ta Hattat Mustafa Halim Özyazıcı sergisi açıldı

Kazlıçeşme Sanat'ta Hattat Mustafa Halim Özyazıcı sergisi açıldı
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Haber: Kazlıçeşme Sanat'ta Hattat Mustafa Halim Özyazıcı sergisi açıldı - Haberler
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