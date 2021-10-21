KAZIM KARABEKİR CADDESİNİN YOLU GENİŞLİYOR

Artvin Belediyesi, şehir genelindeki alt yapı hizmetlerini aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Çayağzı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesinde, geçecek olan kanalizasyon alt yapı çalışmalarını fırsata çeviren Artvin Belediyesi buradaki dar ve tek aracın geçmekte zorlandığı araç yolunu genişletme çalışmalarının startını verdi.

Araç yolu genişletme çalışmaları tamamlanana kadar cadde araç trafiğine kapatılacak. Araç trafiği Fevzi Çakmak Caddesi üzerinden sağlanacaktır.

Şehrin gelecek 50 yılını planladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Demirhan Elçin, "şehrin geleceğini planlarken alt yapı çalışmaları sancılı bir şekilde ilerliyor. Bu süreçte tüm hemşehrilemize göstermiş oldukları sabır ve anlayışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Alt yapı çalışmalarının tamamlandığı sokak ve caddelerimizde üst yapı çalışmalarını hazırlamış olduğumuz program dahilinde teker teker tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. " dedi

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