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Kazakistan Başmüftüsü Nauryzbay Hacı Taganuly Üniversitemizi Ziyaret Etti

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Kazakistan Başmüftüsü Nauryzbay Hacı Taganuly Üniversitemizi Ziyaret Etti

Kazakistan Müslümanlarının Dini İdare Başkanı Başmüftü Nauryzbay Hacı Taganuly, beraberindeki heyetle birlikte 12 Ekim 2021 tarihinde Üniversitemizi ziyaret etti.

Kazakistan Müslümanlarının Dini İdare Başkanı Başmüftü Nauryzbay Hacı Taganuly, beraberindeki heyetle birlikte 12 Ekim 2021 tarihinde Üniversitemizi ziyaret etti.

Başmüftü Taganuly, Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörü Dr. Janar Temirbekova ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dosay Kenjetay ile birlikte Üniversitemizde 2021 - 2022 eğitim öğretim döneminde faaliyet gösterecek İlahiyat Fakültesinde incelemelerde bulunarak yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret, Türkistan Kültür Merkezi'nde yapılan bilgilendirme toplantısı ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

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Haber: Kazakistan Başmüftüsü Nauryzbay Hacı Taganuly Üniversitemizi Ziyaret Etti - Haberler
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