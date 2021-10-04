Kayseri'de yaralı bulunan gökdoğan tedavi altına alındı - Haberler
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Kayseri'de yaralı bulunan gökdoğan tedavi altına alındı

AA / Ufuk Kocaeren - Haberler | Güncel
Kayseri'de yaralı bulunan gökdoğan tedavi altına alındı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde bir vatandaşın yaralı halde bulduğu gökdoğan tedavi altına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin İncesu ilçesinde bir vatandaşın yaralı halde bulduğu gökdoğan tedavi altına alındı.

İncesu Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan Ömer Erkul, yol kenarında hareketsiz halde duran bir kuş gördü.

Kuşun yaralandığı için uçamadığını fark eden hayvansever, durumu Kayseri Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Ekipler tarafından teslim alınan ve gökdoğan cinsi olduğu belirlenen kuş, veteriner hekimlerce tedavi edilmek üzere Kayseri Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü.

Gökdoğan, iyileştikten sonra doğal yaşamına geri bırakılacak.

AA / Ufuk Kocaeren - Son Dakika Haberleri
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