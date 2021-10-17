Mevlit Kandili idrak edildi - Haberler
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Mevlit Kandili idrak edildi

AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel

Kayseri'de Mevlit Kandili nedeniyle program gerçekleştirildi.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Mevlit Kandili nedeniyle program gerçekleştirildi.

Kayseri İl Müftülüğü tarafından tarihi Hunat Camisi'nde maske ve mesafe kurallarına uyularak düzenlenen kandil programı, cami imam hatibi Metin Yalçınkaya'nın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Duaların edildiği programda, Kayseri İl Müftü Yardımcısı Dursun Sarı da vaaz verdi.

Program sonunda vatandaşlara lokum ikram edildi.

Mevlit Kandili idrak edildi

Mevlit Kandili idrak edildi

Mevlit Kandili idrak edildi

Mevlit Kandili idrak edildi

Mevlit Kandili idrak edildi
AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri
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