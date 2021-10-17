Mevlit Kandili idrak edildi
AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel
Kayseri'de Mevlit Kandili nedeniyle program gerçekleştirildi.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Mevlit Kandili nedeniyle program gerçekleştirildi.
Kayseri İl Müftülüğü tarafından tarihi Hunat Camisi'nde maske ve mesafe kurallarına uyularak düzenlenen kandil programı, cami imam hatibi Metin Yalçınkaya'nın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Duaların edildiği programda, Kayseri İl Müftü Yardımcısı Dursun Sarı da vaaz verdi.
Program sonunda vatandaşlara lokum ikram edildi.