Kayseri'de 4 uyuşturucu şüphelisi adliyede - Haberler
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Kayseri'de 4 uyuşturucu şüphelisi adliyede

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel
Kayseri'de 4 uyuşturucu şüphelisi adliyede

KAYSERİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 4 kişi adliyeye sevk edildi.

KAYSERİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 4 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapamında belirlenen adreslere eş zamanlı baskın gerçekleştirdi. Operasyonda 1'i kadın 4 şüpheli gözaltına alındı. Ev ve üst aramalarında çok miktarda uyuşturucu ele geçirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kayseri'de 4 uyuşturucu şüphelisi adliyede

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Son Dakika Haberleri
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